Россия - Хорватия: братья Миранчуки общаются с Чорлукой перед матчем

Игроки сборной России братья Алексей и Антон Миранчуки перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии пообщались с защитником соперников Ведраном Чорлукой. Футболисты вместе защищают цвета "Локомотива". Все трое начнут встречу на скамейке запасных.
Братья Миранчуки и Ведран Чорлука #RUS #CRO pic.twitter.com/H4ArFoe2Si– Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
результаты опроса
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Как закончится матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия?
Победой России в основное время
37.6%
Победой России в дополнительное время
11.4%
Победой России в серии пенальти
10.2%
Победой Хорватии в основное время
36.5%
Победой Хорватии в дополнительное время
3.0%
Победой Хорватии в серии пенальти
1.2%