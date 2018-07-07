Россия - Хорватия: братья Миранчуки общаются с Чорлукой перед матчем

Игроки сборной России братья Алексей и Антон Миранчуки перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии пообщались с защитником соперников Ведраном Чорлукой. Футболисты вместе защищают цвета "Локомотива". Все трое начнут встречу на скамейке запасных.