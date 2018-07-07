Россия - Хорватия: Акинфеев догнал Шевченко по матчам за сборную. До Блохина - 1 игра, до Онопко - 2

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев вышел на поле в стартовом составе на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Для голкипера эта игра стала 111-й в национальной команде. В истории сборной России он уступает только Сергею Игнашевичу, который сегодня проводит 127-ю встречу. С учетом истории СССР и СНГ он идет четвертым. 112 матчей сыграл Олег Блохин, 113 - Виктор Онопко (109 - за Россию, 4 - за сборную СНГ).

В мире Акинфеев обошел, в частности испанцев Фернандо Торреса и Сеска Фабрегаса, и догнал в числе прочих колумбийца Карлоса Вальдерраму и украинца Андрея Шевченко.

Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия