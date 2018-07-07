Россия - Хорватия: Акинфеев догнал Шевченко по матчам за сборную. До Блохина - 1 игра, до Онопко - 2

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев вышел на поле в стартовом составе на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Для голкипера эта игра стала 111-й в национальной команде. В истории сборной России он уступает только Сергею Игнашевичу, который сегодня проводит 127-ю встречу. С учетом истории СССР и СНГ он идет четвертым. 112 матчей сыграл Олег Блохин, 113 - Виктор Онопко (109 - за Россию, 4 - за сборную СНГ).
В мире Акинфеев обошел, в частности испанцев Фернандо Торреса и Сеска Фабрегаса, и догнал в числе прочих колумбийца Карлоса Вальдерраму и украинца Андрея Шевченко.
Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия
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Как закончится матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия?
Победой России в основное время
37.6%
Победой России в дополнительное время
11.4%
Победой России в серии пенальти
10.2%
Победой Хорватии в основное время
36.5%
Победой Хорватии в дополнительное время
3.0%
Победой Хорватии в серии пенальти
1.2%
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Виктор Онопко
- Сборная России (футбол)
- Андрей Шевченко
- Фернандо Торрес
- Франсеск Фабрегас
- Олег Блохин
- Сборная Хорватии (Футбол)