Россия - Хорватия. 1/4 финала ЧМ: прямая трансляция, видео

В субботу, 7 июля, национальная команда России сыграет один из главных матчей в истории нашего футбола. Впервые в новейшей истории Россия вышла в плей-офф чемпионата мира, где прошла Испанию и вышла в 1/4 финала, где сыграет с хорватами. Игра будет жаркой. Букмекеры отдают предпочтение Хорватии, сбудется ли их прогноз? Хочется верить, что нет. А как будет узнаете сегодня, начало игры, напоминаем, в 21.00 по московскому времени. Сам матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия - Хорватия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия - Хорватия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!