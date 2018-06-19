Россия – Египет: трансляция (видео)

Сегодня, 19 июня, сборная России проведет важнейшую игру в групповом турнире чемпионата мира, который проходит в нашей стране. Соперник подопечных Станислава Черчесова – национальная команда Египта в состав, которой, похоже, вернется Мохамед Салах. Россияне, напротив, понесли ощутимую потерю – в составе не будет Алана Дзагоева, который получил травму в игре со сборной Саудовской Аравии – 5:0. Египет же на старте турнира проиграл Уругваю – 0:1. Для обеих команд личная встреча станет определяющей – победитель получит все, проигравший либо все потеряет, либо сильно усложнит свое положение. Встреча Россия – Египет пройдет на стадионе "Санкт-Петербург Арена" и начнется в 21.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Россия – Египет. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Россия – Египет.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно! Вторую и, возможно, решающую игру для России на ЧМ специально для вас прокомментируют журналисты "СЭ" Сергей ЕГОРОВ и Алексей ШЕВЧЕНКО. В студии будет жара. Обязательно подключайтесь, не пропустите!