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Россия - Египет: "СЭ" снова угадал состав россиян за сутки до игры


"СЭ" правильно назвал состав сборной России за сутки до матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. Как и предполагалось, по сравнению с матчем открытия против Саудовской Аравии (5:0) в составе команды произошло два изменения - автор дубля Денис Черышев заменил травмированного Алана Дзагоева, а Артем Дзюба, также забивший гол, выйдет вместо Федора Смолова.

Перед матчем с аравийцами "СЭ" также угадал с составом, который выбрал Станислав Черчесов

Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев - Мариу ФернандесИлья КутеповСергей ИгнашевичЮрий Жирков - Юрий ГазинскийРоман Зобнин - Александр СамедовАлександр ГоловинДенис Черышев - Артем Дзюба.

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

 Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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