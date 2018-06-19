Россия - Египет: "СЭ" снова угадал состав россиян за сутки до игры

"СЭ" правильно назвал состав сборной России за сутки до матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. Как и предполагалось, по сравнению с матчем открытия против Саудовской Аравии (5:0) в составе команды произошло два изменения - автор дубля Денис Черышев заменил травмированного Алана Дзагоева, а Артем Дзюба, также забивший гол, выйдет вместо Федора Смолова.

Перед матчем с аравийцами "СЭ" также угадал с составом, который выбрал Станислав Черчесов.

Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев - Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков - Юрий Газинский, Роман Зобнин - Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев - Артем Дзюба.

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча