16:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Египет: прогноз Кирьякова

Сергей КИРЬЯКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей КИРЬЯКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал свой прогноз "СЭ" на матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта. Эксперт ставит на победу команды Станислава Черчесова.

- Тяжелейший матч для прогноза. Ребят ждет большое испытание, мы все будем за них болеть. И я верю, что они все-таки вырвут победу, которая выведет сборную России в плей-офф.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) 

Салах, ты нужен России! Рабинер - о матче с Египтом

Опрос

Как закончится матч ЧМ-2018 Россия - Египет?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
Материалы других СМИ