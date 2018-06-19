Россия - Египет: прогноз Кирьякова

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков дал свой прогноз "СЭ" на матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта. Эксперт ставит на победу команды Станислава Черчесова.

- Тяжелейший матч для прогноза. Ребят ждет большое испытание, мы все будем за них болеть. И я верю, что они все-таки вырвут победу, которая выведет сборную России в плей-офф.



Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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