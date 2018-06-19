"Фонбет": один игрок поставил почти миллион на сборную России

19 июня на стадионе "Санкт-Петербург" сборная России сыграет со сборной Египта в рамках второго тура группы A. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Страховка ставок

Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Россия – Египет, если встреча завершится безголевой ничьей. На победу сборной России со счетом 1:0 можно поставить с коэффициентом 6.50, со счетом 2:1 – с коэффициентом 10.00. На победу Египта со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 9.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 14.00.

На ничью со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.00, со счетом 2:2 – с коэффициентом 18.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

Кто победит?

"Фонбет" считает фаворитом встречи сборную России. На победу команды Станислава Черчесова можно поставить за 2.20, на победу Египта – за 3.90, на ничью – за 3.20. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 58% выбрали Россию, 32% – Египет и 10% – ничью.

Сколько забьют голов?

Букмекеры "Фонбет" предполагают, что в матче будет меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.57, на тотал больше 2,5 – с коэффициентом 2.40. Большинство клиентов "Фонбет" не согласно с букмекерами. На тотал больше 2,5 поставили 68% игроков, на тотал меньше 2,5 – 32%.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу сборной России – ее выбрали 43% клиентов "Фонбет". 23% игроков поставили на победу Египта, 14% – на то, что египтяне не проиграют. 13% сделали ставку на то, что не проиграют россияне, 7% выбрали ничью.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу России. Это одинар на сумму 945 000 рублей. В среднем на матч сборных России и Египта ставят 932 рубля.

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