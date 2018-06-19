Россия - Египет: прогноз букмекеров

Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге пройдет первый матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу. Сборная России примет на стадионе "Санкт-Петербург" сборную Египта. Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы хозяев чемпионата мира на победу с коэффициентом 2,09, на ничью – 3,28, а успех египтян – 3,96.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь