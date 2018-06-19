Россия - Египет: Акинфеев проводит 108-ю игру за россиян. До Онопко - один матч

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев проводит 108-й матч в составе национальной команды. Голкипер вышел на поле в игре группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. В истории российской сборной это третий результат. На один матч больше провел Виктор Онопко (еще четыре встречи у него в составе сборной СНГ), а рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу. Он также сегодня появился на поле в стартовом составе, и для него это 124-я игра.

86-й матч проводит защитник Юрий Жирков. Больше него за Россию сыграли только Игнашевич, Онопко, Акинфеев и Александр Кержаков (91).