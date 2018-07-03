08:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Россия 1" покажет оба полуфинала и финал ЧМ-2018

Московский стадион "Лужники", на котором пройдет финал ЧМ-2018 15 июля. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Московский стадион "Лужники", на котором пройдет финал ЧМ-2018 15 июля. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Телеканал "Россия 1" покажет в прямом эфире оба полуфинальных матча и финал чемпионата мира-2018.

Первая игра 1/2 финала пройдет 10 июля на арене "Санкт-Петербург", а вторая - днем позже на московском стадионе "Лужники". 

Финальный матч состоится 15 июля также в "Лужниках".

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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