"Россия 1" покажет оба полуфинала и финал ЧМ-2018

Телеканал "Россия 1" покажет в прямом эфире оба полуфинальных матча и финал чемпионата мира-2018.

Первая игра 1/2 финала пройдет 10 июля на арене "Санкт-Петербург", а вторая - днем позже на московском стадионе "Лужники".

Финальный матч состоится 15 июля также в "Лужниках".



Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018: 1/8 финала. Расписание и результаты //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ