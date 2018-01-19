Роспотребнадзор откроет горячую линию для жалоб на завышенные цены на отели ЧМ-2018

Роспотребнадзор организует горячую линию, по которой можно будет сообщить о завышении цен на номера отелей и гостиниц в дни чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт ведомства.

"С 22 января 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открывает всероссийскую горячую линию по данному вопросу, которая будет работать вплоть до окончания проведения чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения ЧМ-2018 утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства РФ.