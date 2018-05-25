Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы более чем на 9 миллионов рублей за завышение цен

Роспотребнадзор на своем официальном сайте подвел промежуточные итоги проверок гостиниц на предмет необоснованного завышения цен на время проведения ЧМ-2018. Организация занимается мониторингом обстановки в регионах проведения матчей мирового первенства.

– По состоянию на 21 мая 2018 года осуществлен мониторинг в отношении 19965 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги, на предмет соблюдения ими требований постановления правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу", – говорится в заявлении ведомства. – В целом было выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 34 случая) и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1560 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1941 дело об административных правонарушениях. В совокупности Управлениями по субъектам Российской Федерации подано 199 исков в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения.

Также на основании положений пункта 6 части 1 статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" выдано 239 предостережений.