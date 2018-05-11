Рослесхоз пояснил ситуацию с запретом шашлыков на ЧМ-2018

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) прокомментировало информацию о запрете на шашлыки в городах чемпионата мира-2018 во время турнира.

Ранее в МЧС объявили о введении особого противопожарного режима во время ЧМ-2018.

"Особый противопожарный режим вводится в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления. Таким образом, инициатива запрета использования мангалов и приготовления шашлыков, которая, например, исходит от Нижегородской области как субъекта Российской Федерации, не носит обязательного характера для всей страны", - приводит ТАСС сообщение Рослесхоза.

По данным Рослесхоза, "на 11 мая 2018 года пожароопасный сезон открыт в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в девяти регионах, где будут проводиться мероприятия Чемпионата мира по футболу. А именно: в Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Ленинградской областях, Республике Мордовия, Краснодарском крае".

Свежие новости о чемпионате мира по футболу