17:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роскомнадзор опроверг проблемы с фиксацией взятия ворот в Лужниках из-за пожарных датчиков


В Роскомнадзоре опровергли информацию о том, что пожарные датчики могли помешать системе фиксации взятия ворот на стадионе Лужники на чемпионате мира-2018.

- 20 июня накануне матча специалисты Роскомнадзора провели плановую проверку на стадионе Лужники, которая выявила незначительные нарушения параметров излучения в работе четырех датчиков пожарной сигнализации, которые были тут же устранены, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - Угрозы системе видеофиксации голов в Лужниках нет и не было.

До этого сообщалось, что неполадки в работе датчиков могут повлиять на работу системы видеофиксации голов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news58888.htm

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