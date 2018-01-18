Росгвардия во время ЧМ-2018 не будет охранять звезд футбола

Заместитель начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин сказал, что во время чемпионата мира 2018 года ведомство будет заниматься обеспечением безопасности официальной делегации ФИФА. По его словам, задачи по охране звезд футбола перед Росгвардией не ставилось.

- Мы будем обеспечивать только официальные делегации ФИФА, арбитров и спортивные команды, никакой личной охраны звезд футбола не предусмотрено. Такой задачи перед нами не ставили, - цитирует ТАСС Зинина. - Если мы принимаем участие в охране общественного порядка, то осуществляем это по заявкам территориальных органов внутренних дел. Так будет и на чемпионате мира по футболу.

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия