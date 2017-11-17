Росгвардия приступила к заключительному этапу подготовки к ЧМ-2018

Директор Росгвардии Виктор Золотов на совещании в Екатеринбурге сообщил, что ведомство приступило к заключительному этапу подготовки к чемпионату мира-2018. В ближайшее время Росгвардия проведет выездные совещания в других регионах, принимающих игры турнира.

- Войска национальной гвардии приступили к реализации заключительного этапа подготовительных мероприятий. В столице Урала в июне пройдет четыре футбольных матча, и Росгвардия совместно с другими силовыми структурами обеспечит их безопасность, - цитирует "Урал Полит" Золотова.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.