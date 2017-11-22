Росгвардия обеспечит безопасность команд и судей ЧМ-2018

Сотрудники Росгвардии будут обеспечивать личную безопасность игроков и судей, принимающих участие в чемпионате мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Подразделения Росгвардии будут задействованы в большей части мероприятий, связанных с обеспечением как личной безопасности команд-участниц турнира и арбитров, так и в обеспечении общественной безопасности на объектах проведения мероприятий: стадионах, тренировочных площадках, фан-зонах, транспортной инфраструктуре, в местах массового пребывания граждан.

Сегодня в Москве состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению усиленных мер безопасности крупных турниров.

"В ходе заседания оперативного штаба была дана всесторонняя оценка мероприятиям, проводимым подразделениями центрального аппарата Росгвардии и округами войск национальной гвардии РФ по подготовке к выполнению задач в период проведения чемпионата мира по футболу, работе оперативных штабов и должностных лиц", - добавили в Росгвардии.