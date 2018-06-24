Росберг смотрел матч Германия - Швеция во время свадьбы своего лучшего друга

Чемпион мира 2016 года в "Формуле-1" Нико Росберг смотрел матч чемпионата мира между сборными Германии и Швеции (2:1) в необычных условиях. В своем Твиттере он опубликовал фото, где он смотрит игру на смартфоне в праздничном костюме. Росберг объяснил, что находился в это время на свадьбе своего лучшего друга, но не мог удержаться от просмотра захватывающей игры.

Напомним, что Германия вырвала победу на последней добавленной минуте встречи.

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