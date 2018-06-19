Росавиация выяснит причину инцидента с лайнером в Ростове-на-Дону. На нем летела сборная Саудовской Аравии по футболу

Росавиация расследует обстоятельства и причины инцидента с самолетом А-319 авиакомпании "Россия", перевозившего сборную Саудовской Аравии, сообщает официальный сайт агентства. Инцидент (все подробности – по ссылке) произошел во время перелета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону.

Приводим заявление Росавиации полностью:

– 18 июня в 21 час 03 минуты в аэропорту г. Ростов-на-Дону благополучно приземлился самолет А-319 авиакомпании "Россия", экипаж которого выполнял рейс по маршруту Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону. На борту самолета находились члены официальной делегации и футбольной команды Королевства Саудовской Аравии.



При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшимся выбросом пламени из реактивного сопла двигателя. Это событие в сумерках было замечено пассажирами рейса, которые сумели отфиксировать его камерами мобильных телефонов.



При этом по объяснениям членов летного экипажа, изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В полете экипаж не применял никаких аварийных процедур. Аварийной посадки также не было.



Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало.



Тем не менее, данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и в гражданской авиации Российской Федерации рассматривается как "инцидент" и подлежит расследованию. Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин этого инцидента с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя.

Напомним, что участник чемпионата мира по футболу-2018 прибыл в Ростов-на-Дону на матч группы А с Уругваем (20 июня, среда, 18.00 по Москве). Сразу после инцидента появились сообщения о возгорании двигателя – на фото– и видеофактах под крылом было видно пламя. ​

"Россия" назвала причину инцидента на самолете саудовской сборной //

​Самолет Саудовской Аравии: пламя под крылом перед посадкой. Подробности //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча -начало в 18.00 (время московское)