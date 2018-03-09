Росавиация будет мониторить цены на авиабилеты в города ЧМ-2018

Федеральное агентство воздушного транспорта будет следить за ценами на авиабилеты в города чемпионата мира-2018. Росавиация намерена предотвратить необоснованный рост тарифов на рейсы. Отметим, что Роспотребнадзор аналогичным образом мониторит цены на гостиницы во время ЧМ-2018 и уже выписал несколько штрафов за необоснованное завышение цен.

"В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами-участниками ЧМ-2018 с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступает к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров.

В соответствии с директивой Росавиации, территориальным органам агентства предписано организовать мониторинг стоимости воздушных перевозок пассажиров в аэропорты, обслуживающие гостей и участников ЧМ-2018. Также террорганы Росавиации должны проинформировать авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года.

При установлении факта необоснованного роста тарифов/сборов для принятия мер реагирования Росавиация направит соответствующие уведомления в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России", - говорится в сообщении ФАВТ.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.