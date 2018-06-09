Роналду заставили съесть каравай в Кратове. Видео

Сборная Португалии прибыла на базу "Сатурн" в Кратове. Команде организовали торжественную встречу. Девушка в национальном русском костюме поднесла капитану португальской сборной Криштиану Роналду поднос с караваем и солью. Все это сопровождалось мелодией песни "Подмосковные вечера".

Нападающий "Реала", как и положено, отломил кусочек каравая и съел его. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

В воскресенье португальцы проведут в Раменском тренировку, которая будет открыта для зрителей. Ее смогут посетить около 800 человек. Сборная Португалии выступит в группе B чемпионата мира, где сыграет с командами Испании (Сочи, 15 июня), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).

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