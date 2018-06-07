Роналду - в стартовом составе Португалии на заключительный перед ЧМ матч

Стал известен стартовой состав сборной Португалии на товарищеский матч против "Алжира". Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.​



Для португальцев игра станет последней перед чемпионатом мира в России.



Португалия: Руй Патрисиу, Седрик, Бруну Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Вильям Карвалью, Моутинью, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Гедеш.

Португальцы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники)" и Ирана (25 июня, Саранск).