22:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду - в стартовом составе Португалии на заключительный перед ЧМ матч


Стал известен стартовой состав сборной Португалии на товарищеский матч против "Алжира". Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.​

Для португальцев игра станет последней перед чемпионатом мира в России

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик, Бруну Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Вильям Карвалью, Моутинью, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Гедеш.

Португальцы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники)" и Ирана (25 июня, Саранск). 

Португалия - Алжир

 

 

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