Роналду тренируется в Кратове под проливным дождем. ВИДЕО

Сборная Португалии проводит открытую для зрителей тренировку на базе в Кратове (Московская область). Занятие сопровождается сильным дождем.

На трибунах собралось около 250 человек. Вход на тренировку осуществляется по специальным приглашением. Наибольшее внимание публики приковано к лидеру португальской команды Криштиану Роналду. Член Союза художников России Андрей Шатилов принес на тренировку портрет Роналду и намерен подарить картину футболисту.

Сборная Португалии сыграет в группе B чемпионата мира с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).

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