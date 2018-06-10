Роналду тренируется в Кратове под проливным дождем. ВИДЕО

Сборная Португалии проводит открытую для зрителей тренировку на базе в Кратове (Московская область). Занятие сопровождается сильным дождем.
На трибунах собралось около 250 человек. Вход на тренировку осуществляется по специальным приглашением. Наибольшее внимание публики приковано к лидеру португальской команды Криштиану Роналду. Член Союза художников России Андрей Шатилов принес на тренировку портрет Роналду и намерен подарить картину футболисту.
Сборная Португалии сыграет в группе B чемпионата мира с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).
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Роналду поприветствовал болельщиков и забил гол #ЧМ2018 pic.twitter.com/SBpRpNZWqJ– СЭ Футбол (@football_se) 10 июня 2018 г.
Криштиану тренируется в России. На месте этого мальчика хотели бы оказаться многие #ЧМ2018 pic.twitter.com/xAW0CjJ2zz– СЭ Футбол (@football_se) 10 июня 2018 г.
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