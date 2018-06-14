Роналду со сборной Португалии вылетели в Сочи на матч с Испанией

Криштиану РОНАЛДУ вместе с партнерами по сборной Португалии отправляются в Сочи. Фото "СЭ"

Нападающий Криштиану Роналду и его партнеры по сборной Португалии вылетели в Сочи на матч группового турнира чемпионата мира по футболу-2018, где сыграет с Испанией. Встреча состоится завтра, 15 июня, на стадионе "Фишт". (Александр ЧУРИЛИН)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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