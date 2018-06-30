Роналду с казанского граффити бросил вызов Месси. Фото

Граффити с изображением капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на одном из домов Казани обновилось перед матчем 1/8 финала чемпионата мира Франция – Аргентина. Над портретом звезды "Реала" появилась надпись: "Я забил четыре мяча. Сможешь превзойти, Лео?", адресованная лидеру "альбиселесте" и "Барселоны" Лионелю Месси. Фотография опубликована в Твиттере Welcome2018.

Игра между аргентинцами и французами состоится сегодня, 30 июня, на "Казань Арене". В трех предыдущих встречах Месси забил один мяч и не реализовал пенальти. Роналду, в свою очередь, отметился хет-триком во встрече с Испанией и голом в игре с Марокко.

Граффити Месси меньше, чем Криштиану

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