Роналду прилетит в Москву 9 июня, Месси - 10-го

ФИФА огласила график прибытия сборных в Россию на чемпионат мира-2018. Первой прибудет сборная Ирана - 5 июня команда прилетит в Москву.
5 июня
Иран (Москва)
7 июня
Панама (Саранск), Испания (Краснодар)
9 июня
Португалия (Москва), Исландия (Геленджик), Саудовская Аравия (Санкт-Петербург)
10 июня
Марокко (Воронеж), Аргентина (Москва), Египет (Грозный), Уругвай (Нижний Новгород), Перу (Москва), Франция (Москва), Австралия (Казань)
11 июня
Бразилия (Сочи), Хорватия (Санкт-Петербург), Дания (Анапа), Мексика (Москва), Нигерия (Ессентуки), Сербия (Калининград), Швейцария (Самара), Тунис (Москва)
12 июня
Колумбия (Казань), Коста-Рика (Санкт-Петербург), Германия (Москва), Англия (Санкт-Петербург), Корея (Санкт-Петербург), Сенегал (Калуга), Швеция (Геленджик)
13 июня
Бельгия (Москва), Япония (Казань), Польша (Сочи)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
Serenky25
А когда к нам прилетят люли?
19:38