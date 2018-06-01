Роналду прилетит в Москву 9 июня, Месси - 10-го

ФИФА огласила график прибытия сборных в Россию на чемпионат мира-2018. Первой прибудет сборная Ирана - 5 июня команда прилетит в Москву.

5 июня

Иран (Москва)

7 июня

Панама (Саранск), Испания (Краснодар)

9 июня

Португалия (Москва), Исландия (Геленджик), Саудовская Аравия (Санкт-Петербург)

10 июня

Марокко (Воронеж), Аргентина (Москва), Египет (Грозный), Уругвай (Нижний Новгород), Перу (Москва), Франция (Москва), Австралия (Казань)

11 июня

Бразилия (Сочи), Хорватия (Санкт-Петербург), Дания (Анапа), Мексика (Москва), Нигерия (Ессентуки), Сербия (Калининград), Швейцария (Самара), Тунис (Москва)

12 июня

Колумбия (Казань), Коста-Рика (Санкт-Петербург), Германия (Москва), Англия (Санкт-Петербург), Корея (Санкт-Петербург), Сенегал (Калуга), Швеция (Геленджик)

13 июня

Бельгия (Москва), Япония (Казань), Польша (Сочи)

Как попасть на чемпионат мира по футболу