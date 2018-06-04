Роналду приехал в сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду прибыл в расположение национальной команды. 33-летний форвард получил небольшой отпуск после участия в финальном матче Лиги чемпионов.

– Посмотрите, кто вернулся! – комментирует прибытие Роналду официальный Твиттер сборной.

Сборная Португалии в рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира встретится с Испанией (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).