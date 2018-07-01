Роналду покидает Россию

Сборная Португалии, уступившая вчера в 1/8 финала чемпионата мира Уругваю (1:2), и ее капитан Криштиану Роналду сегодня днём вылетели в Лиссабон из подмосковного аэропорта Жуковский.
Охрану болельщиков, желающих получить автограф, обеспечивали полицейские. На втором этаже аэропорта португальцы раздавали фотографии всей сборной с автографами игроков.
Роналду сфотографировался с двумя болельщиками и отправился дальше, а Пепе и Бернарду Силва около минуты раздавали автографы.
Отметим, что одной из самых многочисленных групп были болельщики из Китая, отправляющиеся в Цзинань.
(Александр ЧУРИЛИН)