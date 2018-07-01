Роналду покидает Россию

Сборная Португалии, уступившая вчера в 1/8 финала чемпионата мира Уругваю (1:2), и ее капитан Криштиану Роналду сегодня днём вылетели в Лиссабон из подмосковного аэропорта Жуковский.

Охрану болельщиков, желающих получить автограф, обеспечивали полицейские. На втором этаже аэропорта португальцы раздавали фотографии всей сборной с автографами игроков.

Роналду сфотографировался с двумя болельщиками и отправился дальше, а Пепе и Бернарду Силва около минуты раздавали автографы.

Отметим, что одной из самых многочисленных групп были болельщики из Китая, отправляющиеся в Цзинань.

(Александр ЧУРИЛИН)

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