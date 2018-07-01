15:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду покидает Россию

Криштиану РОНАЛДУ. Фото REUTERS
Криштиану РОНАЛДУ. Фото REUTERS

Сборная Португалии, уступившая вчера в 1/8 финала чемпионата мира Уругваю (1:2), и ее капитан Криштиану Роналду сегодня днём вылетели в Лиссабон из подмосковного аэропорта Жуковский.

Охрану болельщиков, желающих получить автограф, обеспечивали полицейские. На втором этаже аэропорта португальцы раздавали фотографии всей сборной с автографами игроков. 

Роналду сфотографировался с двумя болельщиками и отправился дальше, а Пепе и Бернарду Силва около минуты раздавали автографы.

Отметим, что одной из самых многочисленных групп были болельщики из Китая, отправляющиеся в Цзинань.
(Александр ЧУРИЛИН)

Уругвай - Португалия

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Лучший футболист 2018 года - кто им может стать?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ