Роналду поиграл мышцами после занятий теннисом. Фото

Криштиану Роналду во время своего мини-перерыва перед чемпионатом мира-2018 сыграл в теннис вместе со своим другом Мигелем Пайшау. Форвард "Реала" и сборной Португалии опубликовал соответствующую фотографию в своем Инстаграме, подписав ее "Победители".



На чемпионате мира-2018 сборная Португалии сыграет в групповом турнире с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (25 июня).



Vencedores 👌🏆 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 2 Июн 2018 в 4:32 PDT

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