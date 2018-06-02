Роналду поиграл мышцами после занятий теннисом. Фото

Криштиану Роналду во время своего мини-перерыва перед чемпионатом мира-2018 сыграл в теннис вместе со своим другом Мигелем Пайшау. Форвард "Реала" и сборной Португалии опубликовал соответствующую фотографию в своем Инстаграме, подписав ее "Победители".
На чемпионате мира-2018 сборная Португалии сыграет в групповом турнире с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (25 июня).
- Реал (Футбол)
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