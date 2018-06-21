Роналду оставит "счастливую" козлиную бородку до конца ЧМ-2018

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал изменение в своем имидже. На чемпионате мира-2018 капитан действующих чемпионов Европы выступает с козлиной бородкой, которую он сам назвал счастливой.

– Моя борода? Это была шутка перед игрой против Испании, – цитирует A Bola Роналду. – Я был в сауне с Куарежмой и сказал ему: "Если забью испанцам, оставлю ее до конца турнира". Мне повезло – я забил тогда, забил и Марокко. Я собираюсь оставить ее до конца чемпионата. Она приносит удачу.

После двух туров группового турнира ЧМ-2018 Роналду возглавляет гонку бомбардиров, забив 4 мяча. Второе место с списке самых результативных игроков делят россиянин Денис Черышев и испанец Диегу Коста (по 3 гола).

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