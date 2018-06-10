Роналду остался доволен условиями проживания в Кратове

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что главная звезда сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду доволен условиями проживания на базе "Сатурн" в Кратове.

Напомним, португальцы прилетели в Россию в субботу вечером. Они будут жить и тренироваться в Кратове на протяжении всего чемпионата мира.

- Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов - 30 штук ушли в школу раменского "Сатурна", - цитирует ТАСС Терюшкова. - По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная Португалии приехала, и Роналду доволен.

На мировом первенстве португальцы сыграют в группе В с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва) и Ирана (25 июня, Саранск).