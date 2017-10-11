Роналду обошел Робби Кина и догнал Серхио Рамоса по матчам за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в топ-26 футболистов по количеству матчей за национальную команду. Матч отборочного турнира ЧМ-2018 против Швейцарии (2:0) стал для форварда 147-м. Он сравнялся с Пауло Да Силвой из Парагвая и испанцем Серхио Рамосом, также обошел мексиканцев Павла Пардо и Херардо Торрадо и ирландца Робби Кина.

Напомним, что победа вывела действующих чемпионов Европы в финальную стадию ЧМ-2018.

Рекордсменом по матчам за сборную по-прежнему остается египтянин Ахмед Хассан (184 матча). Из действующих футболистов сборных первое место занимает итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон (173).

Трансляция матча Португалия - Швейцария