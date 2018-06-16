Роналду обошел Месси по голам на чемпионатах мира. У Лео игра в запасе

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, оформив хет-трик в матче группы B чемпионата мира по футболу-2018 против Испании (3:3), довел общее число голов на мировых первенствах до шести. Для этого 33-летнему форварду потребовалось провести 14 матчей.

У принципиального соперника Роналду, капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 5 мячей в 15 матчах. При этом, южноамериканцы еще не провели первый матч на турнире в России. Он состоится сегодня, 16 июня, и начнется в 16.00 по московскому времени. Соперником "альбиселесте" станет Исландия.

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