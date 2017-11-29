18:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду - о жеребьевке: "Какие команды Португалии достанутся, тех нам нужно будет обыграть"

1

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что к началу чемпионата мира-2018 португальцы подойдут в полной готовности. Форвард также добавил, что все группы на ЧМ будут достаточно сбалансированными.

- Я совершенно спокоен, так как знаю, что все группы будут достаточно сбалансированными, хоть некоторые команды и выделяются на фоне других, - цитирует пресс-служба ФИФА Роналду. - Я спокоен, так как знаю, что к началу турнира наша команда будет в полной готовности. Какие сборные нам достанутся, тех нам нужно будет обыграть. Все как обычно.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало - в 18.00 по московскому времени.

1
Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Ещё не все мозги пропил.

18:50