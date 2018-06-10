03:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду и сборная Португалии получили приятный сюрприз на базе в Кратове

Инстаграм ПЕПЕ. Инстаграм Госалу ГЕДЕША.
Инстаграм ПЕПЕ.

Футболисты сборной Португалии были приятно удивлены, заселившися на базу в подмосковном Кратове. Сотрдники комплекса в комнате каждого из них повесили фотографию с изображением в дестком и взрослом возрасте. Игроки поблагодарили принимающую сторону в Инстаграме.

Команда прибыла в Картово в субботу. Игроков встречали караваем, накормив им форварда Криштиану Роналду. Первый матч португальцы проведут 15 июля в Сочи против сборной Испании.

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