Роналду и сборная Португалии получили приятный сюрприз на базе в Кратове

Футболисты сборной Португалии были приятно удивлены, заселившися на базу в подмосковном Кратове. Сотрдники комплекса в комнате каждого из них повесили фотографию с изображением в дестком и взрослом возрасте. Игроки поблагодарили принимающую сторону в Инстаграме.

Команда прибыла в Картово в субботу. Игроков встречали караваем, накормив им форварда Криштиану Роналду. Первый матч португальцы проведут 15 июля в Сочи против сборной Испании.

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