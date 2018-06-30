Роналду и Месси вылетели с ЧМ-2018 в один день! Португалия проиграла Уругваю

Сборная Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира победила Португалию (2:1). Дублем в составе южноамериканцев отметился Эдинсон Кавани, который не смог доиграть встречу из-за травмы и был заменен. У португальцев отличился Пепе.

Таким образом, Криштиану Роналду вылетел с ЧМ-2018 в один день с Лионелем Месси – ранее сборная Аргентины проиграла Франции (3:4).

В 1/4 финала Уругвай в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде сыграет против Франции.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Уругвай – Португалия – 2:1 (1:0)

Голы: Кавани, 7 (1:0). Пепе, 55 (1:1). Кавани, 62 (2:1).

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Лаксальт, Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Луис Суарес, Кавани (Стуани, 74).

Португалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва, Виллиам Карвалью, Адриэн Силва (Куарежма, 65), Жоау Мариу (Фернандеш, 84), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 74).

Предупреждение: Криштиану Роналду, 90+3.

Судьи: РАМОС ПАЛАСУЭЛОС, Торрентера, Эрнандес Паредес (все Мексика).

ВАР: Гейгер (США). Данкерт (Германия), Флетчер (Канада), Маккели (Голландия).

30 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 44287 зрителей.

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