Роналду и Месси вылетели с ЧМ-2018 в один день! Португалия проиграла Уругваю

Сборная Уругвая в матче 1/8 финала чемпионата мира победила Португалию (2:1). Дублем в составе южноамериканцев отметился Эдинсон Кавани, который не смог доиграть встречу из-за травмы и был заменен. У португальцев отличился Пепе.
Таким образом, Криштиану Роналду вылетел с ЧМ-2018 в один день с Лионелем Месси – ранее сборная Аргентины проиграла Франции (3:4).
В 1/4 финала Уругвай в пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде сыграет против Франции.
Чемпионат мира-2018
1/8 финала
Уругвай – Португалия – 2:1 (1:0)
Голы: Кавани, 7 (1:0). Пепе, 55 (1:1). Кавани, 62 (2:1).
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Лаксальт, Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Весино, Бентанкур (Родригес, 63), Луис Суарес, Кавани (Стуани, 74).
Португалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва, Виллиам Карвалью, Адриэн Силва (Куарежма, 65), Жоау Мариу (Фернандеш, 84), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 74).
Предупреждение: Криштиану Роналду, 90+3.
Судьи: РАМОС ПАЛАСУЭЛОС, Торрентера, Эрнандес Паредес (все Мексика).
ВАР: Гейгер (США). Данкерт (Германия), Флетчер (Канада), Маккели (Голландия).
30 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 44287 зрителей.
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Дополнительная информация
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Эдинсон Кавани
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Пепе Феррейра