23:03 15 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных

Криштиану РОНАЛДУ. Фото AFP
Криштиану РОНАЛДУ. Фото AFP

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче группового турнира чемпионата мира против команды Испании (3:3).

33-летний португалец забил 84-й гол в своем 151-м матче за национальную команду и догнал Ференца Пушкаша, у которого столько же голов за Венгрию и Испанию, но в 89 встречах.

Роналду и Пушкаш делят первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Обоих футболистов по числу голов за национальную команду опережает только один игрок – иранец Али Даеи, забивший 109 голов в 149 играх.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные

Игрок

Сборная

Годы

Матчи

Голы

Ср.

Али ДАЕИ

Иран

1993-2006

149

109

0,73

Ференц ПУШКАШ

Венгрия, Испания

1945-1956, 1961-1962

89

84

0,94

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

2003-н.в.

151

84

0,55

Кунисиге КАМАМОТО

Япония

1964-1977

84

80

0,95

Хусейн САИД

Ирак

1977-1990

137

78

0,57

ПЕЛЕ

Бразилия

1957-1971

91

77

0,85

Годфри ЧИТАЛУ

Замбия

1968-1980

108

76

0,70

Шандор КОЧИШ

Венгрия

1948-1956

68

75

1,10

Башар АБДУЛЛА

Кувейт

1996-2007

133

75

0,56

Маджид АБДУЛЛА

Сауд.Аравия

1977-1994

116

71

0,61

Киатисук СЕНАМУАНГ

Таиланд

1993-2007

137

71

0,53

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

2001-2014

137

71

0,52
Португалия – Испания

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