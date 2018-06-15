Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче группового турнира чемпионата мира против команды Испании (3:3).



33-летний португалец забил 84-й гол в своем 151-м матче за национальную команду и догнал Ференца Пушкаша, у которого столько же голов за Венгрию и Испанию, но в 89 встречах.

Роналду и Пушкаш делят первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Обоих футболистов по числу голов за национальную команду опережает только один игрок – иранец Али Даеи, забивший 109 голов в 149 играх.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные Игрок Сборная Годы Матчи Голы Ср. Али ДАЕИ Иран 1993-2006 149 109 0,73 Ференц ПУШКАШ Венгрия, Испания 1945-1956, 1961-1962 89 84 0,94 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 2003-н.в. 151 84 0,55 Кунисиге КАМАМОТО Япония 1964-1977 84 80 0,95 Хусейн САИД Ирак 1977-1990 137 78 0,57 ПЕЛЕ Бразилия 1957-1971 91 77 0,85 Годфри ЧИТАЛУ Замбия 1968-1980 108 76 0,70 Шандор КОЧИШ Венгрия 1948-1956 68 75 1,10 Башар АБДУЛЛА Кувейт 1996-2007 133 75 0,56 Маджид АБДУЛЛА Сауд.Аравия 1977-1994 116 71 0,61 Киатисук СЕНАМУАНГ Таиланд 1993-2007 137 71 0,53 Мирослав КЛОЗЕ Германия 2001-2014 137 71 0,52

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