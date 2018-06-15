Роналду догнал Пушкаша в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче группового турнира чемпионата мира против команды Испании (3:3).
33-летний португалец забил 84-й гол в своем 151-м матче за национальную команду и догнал Ференца Пушкаша, у которого столько же голов за Венгрию и Испанию, но в 89 встречах.
Роналду и Пушкаш делят первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории европейских сборных. Обоих футболистов по числу голов за национальную команду опережает только один игрок – иранец Али Даеи, забивший 109 голов в 149 играх.
|
Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные
|
Игрок
|
Сборная
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Али ДАЕИ
|
Иран
|
1993-2006
|
149
|
109
|
0,73
|
Ференц ПУШКАШ
|
Венгрия, Испания
|
1945-1956, 1961-1962
|
89
|
84
|
0,94
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
2003-н.в.
|
151
|
84
|
0,55
|
Кунисиге КАМАМОТО
|
Япония
|
1964-1977
|
84
|
80
|
0,95
|
Хусейн САИД
|
Ирак
|
1977-1990
|
137
|
78
|
0,57
|
ПЕЛЕ
|
Бразилия
|
1957-1971
|
91
|
77
|
0,85
|
Годфри ЧИТАЛУ
|
Замбия
|
1968-1980
|
108
|
76
|
0,70
|
Шандор КОЧИШ
|
Венгрия
|
1948-1956
|
68
|
75
|
1,10
|
Башар АБДУЛЛА
|
Кувейт
|
1996-2007
|
133
|
75
|
0,56
|
Маджид АБДУЛЛА
|
Сауд.Аравия
|
1977-1994
|
116
|
71
|
0,61
|
Киатисук СЕНАМУАНГ
|
Таиланд
|
1993-2007
|
137
|
71
|
0,53
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
2001-2014
|
137
|
71
|
0,52
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