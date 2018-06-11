Роналдо: "Весь мир приезжает в Россию, чтобы показать свою любовь к футболу"

Двукратный чемпион мира Роналдо выразил мнение, что мировое первенство в России получится незабываемым. Бразилец вместе певцами Робби Уильмсом и Аидой Гарифуллиной выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018, который стартует 14 июня в "Лужниках" матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

- Матч открытия чемпионата мира всегда очень символичен, ведь это именно тот момент, когда понимаешь: то, чего ты ждал четыре долгих года - неважно, игрок ты или болельщик - наконец наступило, - приводит пресс-служба ФИФА слова Роналдо. - И пусть никто точно не представляет, что же случится за эти четыре недели чемпионата, зато каждый знает: это будет незабываемое зрелище.



И, конечно, это очень эмоциональный момент для организаторов турнира, когда после такой долгой и непростой подготовительной работы весь мир приезжает к вам в гости, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу. Я сам ощутил это четыре года назад в Бразилии и сейчас просто счастлив разделить это чувство с жителями России.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

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