Роналдо - Неймару: "В Интернете полно бездельников, которые составляют мемы"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо советует Неймару смириться с тем, что в социальных сетях и в Интернете над ним шутят. Он признался, что сам переживал, когда над ним потешались в конце карьеры из-за лишнего веса.

– Соцсети – не то место, на которое стоит ориентироваться, – цитирует A Bola Роналдо. – Нужно понимать, что в мире полно творческих бездельников, которые составляют мемы. Матч еще не закончился, а мем уже гуляет по Интернету. Это реальность, которую Неймару нужно принять. Его многие будут задевать. Я помню, что надо мной смеялись. Сначала мне это тоже не нравилось, но потом я понял, что самое худшее, что я могу сделать – это идти против них. Я сам стал шутить над этим. Неймар должен научиться справляться с ситуацией и лучше контролировать свои эмоции.