Роналдо: "Мы все ждали от Неймара большего, ведь он главный нападающий страны"

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что на чемпионате мира-2018 от форварда национальной команды Неймара ждали лучшего выступления. Бразильцы дошли до 1/4 финала ЧМ-2018, где уступили Бельгии (1:2), Неймар на турнире забил два гола и отдал одну голевую передачу.

- Должен признать, мы все ждали от Неймара большего, ведь он главный нападающий страны. Но сейчас все уже позади, скоро начнется чемпионат Франции, - цитирует As Роналдо. - Я пока не разговаривал с ним, но было видно, что он был ограничен на поле. Не знаю, связано ли это с травмой или с чем-то еще. Думаю, этот чемпионат мира должен многому научить Неймара. Он молод и талантлив, но также несет большую ответственность. Симуляции? Я говорил с ним лет пять назад и спрашивал его об этом, и он сказал, что во многих матчах он реагирует на удар таким образом, чтобы соперник прекратил бить его. Когда правила нарушали на мне, я чувствовал несправедливость.