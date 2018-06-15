Роналдо: "Для меня было большой честью принять участие в церемонии открытия"

Бразилец Роналдо заявил, что он с большим удовольствием принял участие в церемонии открытия чемпионата мира. Первенство мира открылось в Москве 14 июня.



"Для меня честь принять участие в этой красивой церемонии перед 80 тысячами болельщиков. Это было невероятно! Так принято ощутить энергию любителей футбола, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Спасибо вам! Поздравляю Россию и желаю удачи Бразилии", - написал Роналдо в Инстаграме.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу



