07:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналдо: "Для меня было большой честью принять участие в церемонии открытия"


Бразилец Роналдо заявил, что он с большим удовольствием принял участие в церемонии открытия чемпионата мира. Первенство мира открылось в Москве 14 июня.

"Для меня честь принять участие в этой красивой церемонии перед 80 тысячами болельщиков. Это было невероятно! Так принято ощутить энергию любителей футбола, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Спасибо вам! Поздравляю Россию и желаю удачи Бразилии", - написал Роналдо в Инстаграме.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

 

 

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