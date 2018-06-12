Роналдо: "Бразилии пора выиграть чемпионат мира"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо на открытии культурно-спортивного центра Nike Box MSK сказал, что хочет победы своей национальной команды на чемпионате мира. Он подчеркнул, что у бразильцев сильные конкуренты.

– В Бразилии мы с детства мечтаем о том, чтобы сыграть на чемпионате мира, – сказал Роналдо. – Я не стал исключением. Мне удалось реализовать это несколько раз. На чемпионате мира собираются лучшие игроки и тренеры. Это лучший турнир, огромное события. Футбол – это самый популярный, самый важный вид спорта. Я входил в оргкомитет чемпионата мира в Бразилии, и принимать такой турнир – это удивительные ощущения.

Я уверен, что чемпионат мира в России пройдет очень хорошо. Увидим прекрасные команды. Я болею за Бразилию, она сейчас очень сильная. Но Испания, Германия, Аргентина, Франция – тоже мощные команды. С 2002 года (когда Бразилия в последний раз стала чемпионом мира. – Прим. "СЭ") прошло много времени. Надеюсь, Бразилия победит. (Арман МКРТЧЯН)