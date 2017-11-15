Роналдинью: "Неймар может сыграть ключевую роль на ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью выразил мнение, что капитан команды Неймар может привести ее к победе на чемпионате мира-2018. Бразильцы стали первыми, кто вышел в финальную стадию турнира после хозяев - сборной России.

- Мне действительно нравится наблюдать за ним. Он икона для бразильского футбола, - цитирует Standard Sport Роналдинью. - Для меня честь видеть его в той же футболке, за которую я бился всю жизнь. Может ли он принести Бразилии победу на чемпионате мира? Он один из лучших игроков мира. Я уверен, что он может сыграть ключевую роль на чемпионате мира в России.