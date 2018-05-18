Роналдинью: "Для меня лучший Месси"

Легенда мирового футбола Роналдинью на пресс-конференции в Краснодаре, куда он приехал в рамках рекламной кампании известной торговой сети, отметил, что лучшим игроком для него является нападающий "Барселоны" Лионель Месси, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Матч каких сборных вы больше всего хотели бы увидеть? И кто лучше – Месси или Роналду?

– Я на самом деле не очень люблю смотреть все 90 минут, люблю просматривать лучшие моменты, голы. 90 минут я не выдерживаю. Когда чемпионат начнется, там все игры будут интересными, и я буду смотреть лучшие моменты. Игрок? Месси.

– Пеле или Марадона?

– Выбирая между ними, могу сказать, что каждый в свое время был лучшим. Два лучших игрока своего времени.

– Вспомните ли какой-то курьезный момент в вашей карьере, связанный с арбитрами?

– У меня всегда были хорошие отношения с арбитрами. Никаких проблем никогда не было, даже вспомнить нечего.

– Самый сложный игрок, которому приходилось противостоять на поле?

– Паоло Мальдини самый сложный соперник. Мне всегда очень нравилось играть против него.

– Почему выбрали в свое время именно 10-й номер?

– Десятка всегда меня сопровождала по жизни, приносила удачу. И я решил, что в линейке товаров тоже нужно отразить десятку и принести в нее успех.

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