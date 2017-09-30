Роналд Куман: "Эвертон" продолжит искать форварда в январе"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман признался, что не рассчитывал сразу найти замену нападающему Ромелу Лукаку, который летом перешел в "Манчестер Юнайтед". Голландский специалист отметил, что клуб продолжит искать нового нападающего в зимнее трансферное окно.

- Когда от нас ушел Лукаку, я знал, что мы сразу не найдем другого форварда, который мог бы забивать 25 мячей за сезон, цитирует Liverpool Echo Кумана. – Быть может, это нереально. Если бы я мог подписать Месси, сделал бы это. Это относится и к Алексису Санчесу, и к Роналду.

Сейчас у нас есть три форварда: Ньясс, Калверт-Льюин и Рамирес - они абсолютно разные. Нам был нужен "таргетмен", но нам не удалось найти его. Продолжим ли мы его поиски в январе? Думаю, да.