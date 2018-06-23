Ромелу Лукаку: "Сборная Бельгии получает удовольствие от игры"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отметил, что его команда на чемпионате мира-2018 демонстрирует футбол, которым сама довольна. Бельгийцы в первом туре разгромили Панаму (3:0), а в сегодняшней игре - Тунис (5:2). Лукаку дважды оформил дубль и делит лидерство в бомбардирской гонке с Криштиану Роналду.

- Сегодня мы сыграли намного лучше, чем в первом матче на турнире, - цитирует ТАСС Лукаку. - Но мы должны прибавлять и дальше, от игры к игре. Главное, что мы получаем удовольствие от игры, это самое главное в футболе. К тому же мы еще и побеждаем, нам удается находить необходимый баланс. В нашем составе есть игроки, для которых это будет последний крупный турнир, мы играем в том числе и за них.

Я бомбардир, поэтому я рад, что удается забивать. Но не меньше я рад и за партнеров. Например, за Эдена Азара, он провел отличный матч сегодня.

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