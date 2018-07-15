Ромащенко - о перепалке с Канчельскисом: "Никому не отвечал, и здесь этого не стоило делать"

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал, что сожалеет о том, что ответил на критику бывшему игроку национальной команды Андрею Канчельскису. Ромащенко в Фейсбуке опубликовал два сообщения: сперва поставил под сомнение тренерские способности Канчельскиса, а затем и его адекватность.

– Вы не в курсе, у Черчесова не было конфликтов с тем же Канчельскисом во времена игровой карьеры?

– Насколько знаю, нет. Как спортсменом я этим человеком восхищался. Тогда он был личностью, на которую хотелось равняться. Больше на эту тему не хочу говорить ничего.

– Но у вас есть по крайней мере понимание корней той агрессии, которая по сей день от него исходит, на которую вы жестко ответили в "Фейсбуке"? Причем речь больше даже о форме его высказываний?

– Естественно, мы все знали, читали и смотрели. О себе могу сказать: никогда никому не отвечал, и здесь этого не стоило делать. Эмоции. Эмоции человека, который был маленькой частицей того большого коллектива, который подарил стране праздник. Критика – это нормальная вещь, она была, есть и будет, к ней надо прислушиваться и находить рациональные зерна. Но в ней должна быть хоть какая-то обоснованность и конструктивность. И уж точно без перехода грани, тем более на уровне оскорбления личности. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ромащенко // Сборная России на чемпионате мира по футболу