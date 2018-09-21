Ромащенко назвал причину, почему Глушаков не поехал на чемпионат мира-2018

Старший тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о причинах непопадания полузащитника Дениса Глушакова в состав национальной команды на чемпионат мира-2018.

- Почему не вызвали Глушакова в сборную? Мы посчитали, что к чемпионату мира должны готовиться именно эти игроки (28 футболистов, включенных в расширенный состав. - Прим. "СЭ"), - сказал Ромащенко во время круглого стола на тему "История успеха ЧМ-2018", организованного факультетом "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA. (Андрей Михайлов)

Ранее Ромащенко раскрыл секреты подготовки сборной к чемпионату мира-2018.

Расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018 //



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