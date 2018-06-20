Романцев желает России встретиться с Португалией. Почему?

Бывший тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев пожелал российской национальной команде сыграть с Португалией в 1/8 чемпионата мира. Сегодня подопечные Черчесова официально оформили выход в плей-офф турнира.

- Сборная первый шаг сделала – спустя 32 года вновь вышла в плей-офф, - отметил в своей колонке для "СЭ" Романцев. - А вот дальше я пожелал бы ей выйти на Португалию. Да, в ней есть великий Роналду. Но с этой сборной мы чаще играем удачнее, чем с испанской.

Напомним, что победитель группы А, в которой играют россияне, встретится со второй командой группы В (в ней выступают Испания и Португалия). И наоборот, победитель квартета В сыграет со сборной, занявшей вторую строчку в группе А.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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Колонку Олега Романцева можно прочесть здесь.