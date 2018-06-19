Роман Зобнин: "Все игроки сборной выложились на 150 процентов"

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после победы над Египтом (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2018 отметил, что все игроки выложились на полную в этой встрече.

Все очень устали, – сказал Зобнин в эфире "Матч ТВ". – Не смотря на счет, как всем показалось, что было легко, все выложились на 150 процентов. Виталий Леонтьевич всех поздравил после матча. Теперь забываем об игре, готовимся к Уругваю.

В момент гола был отскок. Слава богу, что мяч залетел в ворота. Пенальти? Салах выходил под удар, в одно касание, я сфолил, но это футбол. Нам было важно победить, мы это сделали.​

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